New York Knicks, koç Tom Thibodeau ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına girdi.ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Knicks ile Dallas Mavericks koçu Jason Kidd arasında karşılıklı bir ilgi söz konusu.Windhorst, SportsCenter yayınındadiyerek, Knicks'in Kidd ile çalışmaya istekli olduğunu ve Kidd'in de bu fikre sıcak baktığını belirtti.Kidd, 2024 NBA Finalleri'ne Mavericks'i taşıyarak büyük takdir topladı. Bu başarıların ardından takımıyla sözleşme uzattı ve Dallas'taki konumunu sağlamlaştırdı.Ancak Mavericks yönetiminin, Knicks'in olası girişimlerine nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.Kidd, geçmişte de görevdeyken takımdan ayrılma yoluna gitmişti. 2014 yılında Brooklyn Nets'ten ayrılarak Milwaukee Bucks'ın başına geçmiş ve burada genç Giannis Antetokounmpo'nun gelişiminde önemli rol oynamıştı.2018'de Bucks'tan ayrıldıktan sonra Los Angeles Lakers'ta Frank Vogel'ın yardımcısı olarak görev yapan Kidd, 2021'de Mavericks'in başına geçti ve takımı yeniden rekabetçi hale getirdi.Koçluk piyasasının yeniden hareketlendiği bu dönemde, Knicks'in Kidd'e olan ilgisi ve Mavericks'in buna nasıl karşılık vereceği yakından takip edilecek.