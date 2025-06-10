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Beşiktaş'a Jeremie Boga önerildi

Beşiktaş'a, Nice forması giyen Fildişili kanat oyuncusu Jeremie Boga önerildi.

calendar 10 Haziran 2025 12:30
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Jeremie Boga önerildi
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği hücum hattını güçlendirmeye veren Beşiktaş'a Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Jeremie Boga önerildi.

Tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetimden bu öneriye şimdilik yanıt gelmezken diğer adaylarla birlikte durumun değerlendirildiği ifade edildi.

2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.


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