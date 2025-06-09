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Manchester United'da yaprak dökümü!

Manchester United, 10 futbolcusunun sözleşmesinin bittiğini ve kulüpten ayrıldığını duyurdu.

calendar 09 Haziran 2025 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da yaprak dökümü!
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2024/25 sezonu öncesi resmi olarak sözleşmesi sona eren oyuncuların yer aldığı listeyi açıkladı. Kadro yapılanması kapsamında birçok futbolcu kulüpten ayrılırken, bazı isimlerle ise görüşmeler sürüyor.

Kulübün yaptığı duyuruda; Christian Eriksen, Jonny Evans ve Victor Lindelöf başta olmak üzere toplam 10 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

ERİKSEN VEDA GOLÜYLE UĞURLANDI


Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Manchester United formasıyla çıktığı 108. ve son maçında, Aston Villa'ya karşı penaltıdan kaydettiği golle takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcu, United kariyerinde FA Cup ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

LINDELÖF: 8 YILLIK SERÜVENE NOKTA

2017 yılında United'a transfer olan Victor Lindelöf, kulüp formasıyla 284 maça çıktı. İsveçli stoper, sekiz yıllık kariyerinde FA Cup ve Lig Kupası zaferleri yaşadı. Lindelöf de Eriksen gibi son maçına Aston Villa karşısında çıktı.

EVANS, 2. DÖNEMİNİ FA CUP ŞAMPİYONLUĞU İLE TAMAMLADI

Altyapıdan yetişen ve kariyerine farklı kulüplerde devam ettikten sonra 2023'te geri dönen Jonny Evans, ikinci United dönemini FA Cup zaferiyle noktaladı. Kariyerinde daha önce 3 Premier League, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu bulunan tecrübeli stoper, kulüp tarihine önemli katkılar sundu.

TOM HEATON İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Listede serbest bırakılanlar arasında Tom Heaton da yer aldı. Ancak kulüp, kaleciyle yeni bir sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Tıpkı Evans gibi altyapıdan yetişen Heaton, ikinci United döneminde 3 maça çıktı ve kaleci ekibinin değerli bir parçası olarak gösterildi.

AKADAEMİ OYUNCULARINA DESTEK SÜRECEK

United altyapısından yetişen Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster da serbest bırakıldı. Kulüp, bu genç futbolcuların yeni kulüpler bulmalarında destek olacağını ve onlarla ömür boyu bağlarını sürdüreceğini vurguladı.

SERBEST BIRAKILAN OYUNCULAR LİSTESİ:

• Christian Eriksen
• Jonny Evans
• Victor Lindelöf
• Tom Heaton (Görüşmeler devam ediyor)
• Hubert Graczyk
• Jack Kingdon
• Sam Murray
• Tom Myles
• James Nolan
• Tom Wooster


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