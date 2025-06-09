Scott Carson, Manchester City'den ayrıldı; 2 maç, 12 kupa!

Manchester City, yeni sezon öncesi kadrosunda değişikliklere giderken, uzun süredir kulüpte yer alan Scott Carson ile yollarını ayırdı.39 yaşındaki İngiliz kaleci, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte altı sezondur görev yaptığı City macerasına nokta koydu.2019 yılında takıma katılan Carson, bu süre zarfında sadece 2 maçta, 107 dakika sahada kaldı. Ancak Manchester City'de geçirdiği bu yıllar, istatistiklere değil; kazanılan kupalara ve soyunma odasındaki rolüne damga vurdu. Tecrübeli kaleci, City formasıyla tam 12 kupa kazandı.Carson'ın kulüpte geçirdiği 6 yıl boyunca Manchester City; 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.Kulübe 2019 yılında katılan deneyimli kaleci, City formasıyla ilk maçına Mayıs 2021'de Newcastle United'a karşı kazanılan galibiyette çıktı. City'nin Premier Lig'de şampiyonluğu ilan ettikten sonra oynanan maç 4-3 sona ermişti.Carson kulüpteki ikinci maçına ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. 2021-22 sezonunda turnuvanın son 16 turunda Sporting ile eşleşen Manchester City, Portekiz'de rakibini 5-0 yendi. Etihad'daki rövanşta İngiliz ekibinin kalesini Carson korurken maç 0-0 sona ermişti.39 yaşındaki Scott Carson geçmişte Süper Lig'de Bursaspor'un kalesini de korumuştu.2011-12 ve 2012-13 sezonlarında yeşil-beyazlı ekipte görev yapan file bekçisi, Bursaspor'da toplam 77 maça çıktı.Scott Carson kariyeri boyunca Liverpool, Leeds United, Aston Villa, Wigan, West Bromwich ve Derby'de de forma giydi: