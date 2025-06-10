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Osimhen bir kez daha Al-Hilal'i reddetti!

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla fırtına gibi esen Victor Osimhen, Al-Hilal'in üst üste yaptığı teklifleri geri çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü bonservisiyle kadroya katmak için süreci dikkatle takip ediyor.

calendar 10 Haziran 2025 00:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Osimhen bir kez daha Al-Hilal'i reddetti!
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği sezonda gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi bir kez daha kesin şekilde reddetti.

6. KEZ RET!


Al-Hilal'in Osimhen için 26 milyon Euro'dan başlayan ve zamanla 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon Euro'ya kadar yükselttiği teklifler de sonuç vermedi. Altıncı ve son teklifin detayları henüz paylaşılmasa da, oyuncunun kararı değişmedi. Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibinin teklifi bir kez daha reddetti.

G.SARAY'IN UMUTLARINI TAZE TUTTU

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkıp 26 gol atan Osimhen, taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız ismin bonservisini almak için Napoli ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun Al-Hilal'i net şekilde reddetmesi, Galatasaray cephesinde umutları taze tuttu. 

 
 


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