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Angelino, 25 milyon euro'ya gidiyor!

Galatasaray'ın 2 sezon önce 6 milyon Euro ödeyip bonservisini almadığı Angelino, 25 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olmaya hazırlanıyor.

calendar 10 Haziran 2025 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Angelino, 25 milyon euro'ya gidiyor!
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino'yu 25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor.

25 MİLYON EURO

2023'te Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma bedeli 6 milyon Euro olan Angelino, tarihi bir transferin eşiğine geldi. Roma 5.4 milyon Euro'ya Leipzig'den aldığı Angelino'yu tam 5 katına satmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından gelen haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından iki tarafla da anlaşmaya vardı. Suudi ekibinin İspanyol sol bek için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'yu bulan bonservis ve oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtildi.


İspanyol sol bekin kısa süre içerinde Al Hilal'e 3 yıllık imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da 19 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile beklentilerin altında kalmıştı.


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