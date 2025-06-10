10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
13:35
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

Beşiktaş, menajerler tarafından önerilen Granit Xhaka'yı maliyeti nedeniyle veto etti.

calendar 10 Haziran 2025 10:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayer Leverkusen forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Granit Xhaka, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

BEŞİKTAŞ VETO ETTİ

Beşiktaş'a Granit Xhaka önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 13-15 milyon euro'ya ulaştığı için siyah-beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.