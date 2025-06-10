Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

Bayer Leverkusen forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Granit Xhaka, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
BEŞİKTAŞ VETO ETTİ
Beşiktaş'a Granit Xhaka önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 13-15 milyon euro'ya ulaştığı için siyah-beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti.
SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]
BEŞİKTAŞ VETO ETTİ
Beşiktaş'a Granit Xhaka önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 13-15 milyon euro'ya ulaştığı için siyah-beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti.
SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. [beIN Sports]
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