10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
13:35
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi serüveni başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çarşamba günü oynayacağı Sırbistan karşılaşması ile Milletler Ligi serüveni başlayacak.

calendar 10 Haziran 2025 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi serüveni başlıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak.

İlk ayak müsabakalarına Çin'in Şian şehrinde çıkacak ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile çarşamba günü TSİ 15.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, ilk ayak maçlarında Sırbistan'ın yanı sıra 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.


Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu


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