Musrati için Arabistan'dan yoğun ilgi var!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcuların durumu da merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda gönderilecek isimlerin başında Moatasem Al-Musrati geliyor. Libyalı oyuncu da Beşiktaş'a dönmek istemezken yeni kulüp arayışı devam ediyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Musrati'ye özellikle Arap yarımadasından yoğun ilgi var.
Lige yeni yükselen ve yüksek bütçeye sahip olan Neom SC, deneyimli orta saha ile yakından ilgileniyor. Diğer yandan yine Suudi Arabistan'dan Al Najma ile Al Fateh kulüplerinin de Musrati'ye ilgisi var.
FRANSA'DAN DA İLGİ VAR
Musrati, ilk etapta Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklanırken Fransa'dan da oyuncuya ilginin olduğu ifade edildi.
Musrati'nin ayrılığının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda gönderilecek isimlerin başında Moatasem Al-Musrati geliyor. Libyalı oyuncu da Beşiktaş'a dönmek istemezken yeni kulüp arayışı devam ediyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Musrati'ye özellikle Arap yarımadasından yoğun ilgi var.
Lige yeni yükselen ve yüksek bütçeye sahip olan Neom SC, deneyimli orta saha ile yakından ilgileniyor. Diğer yandan yine Suudi Arabistan'dan Al Najma ile Al Fateh kulüplerinin de Musrati'ye ilgisi var.
FRANSA'DAN DA İLGİ VAR
Musrati, ilk etapta Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklanırken Fransa'dan da oyuncuya ilginin olduğu ifade edildi.
Musrati'nin ayrılığının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
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