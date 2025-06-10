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Musrati için Arabistan'dan yoğun ilgi var!

Arabistan ekipleri Beşiktaş forması giyen Al-Musrati ile yakından ilgileniyor.

calendar 10 Haziran 2025 12:52 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 12:58
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: AA
Musrati için Arabistan'dan yoğun ilgi var!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcuların durumu da merakla bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda gönderilecek isimlerin başında Moatasem Al-Musrati geliyor. Libyalı oyuncu da Beşiktaş'a dönmek istemezken yeni kulüp arayışı devam ediyor.

YOĞUN İLGİ VAR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Musrati'ye özellikle Arap yarımadasından yoğun ilgi var.


Lige yeni yükselen ve yüksek bütçeye sahip olan Neom SC, deneyimli orta saha ile yakından ilgileniyor. Diğer yandan yine Suudi Arabistan'dan Al Najma ile Al Fateh kulüplerinin de Musrati'ye ilgisi var.

FRANSA'DAN DA İLGİ VAR

Musrati, ilk etapta Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklanırken Fransa'dan da oyuncuya ilginin olduğu ifade edildi.

Musrati'nin ayrılığının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

 


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