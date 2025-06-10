Pedro Malheiro, Al Wasl'da!

BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Al Wasl, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Al Wasl, 24 yaşındaki sağ bek için 7 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ödeyecek. Al Wasl ve Trabzonspor arasında Pedro Malheiro arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.
Trabzonspor forması altında 43 maçta süre bulan Malheiro, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Trabzonspor'un Pedro Malheiro için açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."
Al Wasl, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Al Wasl, 24 yaşındaki sağ bek için 7 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ödeyecek. Al Wasl ve Trabzonspor arasında Pedro Malheiro arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.
Trabzonspor forması altında 43 maçta süre bulan Malheiro, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Trabzonspor'un Pedro Malheiro için açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<