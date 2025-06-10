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Pedro Malheiro, Al Wasl'da!

BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 10 Haziran 2025 14:09 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 15:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pedro Malheiro, Al Wasl'da!
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BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Wasl, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ bek için 7 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ödeyecek. Al Wasl ve Trabzonspor arasında Pedro Malheiro arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.


Trabzonspor forması altında 43 maçta süre bulan Malheiro, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Trabzonspor'un Pedro Malheiro için açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini  ödeyecektir."





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