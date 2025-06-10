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Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
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2-2

Nelsson'a İtalya'dan yeni talip!

İtalyan ekibi Como, Roma'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson ile ilgileniyor. Galatasaray, Danimarkalı stoper için 7 milyon euro bekliyor.

calendar 10 Haziran 2025 08:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Nelsson'a İtalya'dan yeni talip!
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Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

İtalyan ekibi Como, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray, yeni sezonda Nelsson'u kadroda düşünmüyor. Como, Nelsson için 7 milyon euro civarında bir teklif sunarsa sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun gidişine onay verecek.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.


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