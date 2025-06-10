Nelsson'a İtalya'dan yeni talip!

Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı.
İtalyan ekibi Como, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, yeni sezonda Nelsson'u kadroda düşünmüyor. Como, Nelsson için 7 milyon euro civarında bir teklif sunarsa sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun gidişine onay verecek.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
İtalyan ekibi Como, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, yeni sezonda Nelsson'u kadroda düşünmüyor. Como, Nelsson için 7 milyon euro civarında bir teklif sunarsa sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun gidişine onay verecek.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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