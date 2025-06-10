Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Mind the Game adlı podcast'in son bölümünde oyun tarzına yönelik eleştirilere rekor kıran skor performansıyla yanıt verdi.Takım arkadaşı Luka Doncic ile beraber Steve Nash'in moderatörlüğünde gerçekleşen yayında konuşan 40 yaşındaki süperstar, sıkça dile getirilen "ofansif beceri repertuarı zayıf" eleştirisine sert çıktı.James, 4 Mart'ta New Orleans karşısında alınan galibiyetle birlikte normal sezon ve playofflar dahil toplamda 50 bin sayı barajını aşarak NBA'in en çok sayı atan oyuncusu unvanını pekiştirmişti.Bu açıklama, eski oyuncuların modern basketbola yönelik eleştirilerinin ele alındığı daha geniş kapsamlı bir tartışma sırasında geldi. Özellikle fiziksel oyun ve bireysel yetenek gelişimi konularında geçmiş jenerasyonun bugünkü basketbolu küçümseyen yaklaşımını eleştiren James," ifadelerini kullandı.James, özellikle son yıllarda NBA efsanelerinin günümüz oyuncularına yönelik eleştirilerine karşı çıkmayı sürdürüyor. Nisan ayında yaptığı başka bir açıklamada da, günümüz oyuncularının yeteneklerinin küçümsenmesini açıkça eleştirmişti.James, bu açıklamaları 2024 yazında Lakers ile 2 yıl ve 104 milyon dolarlık, oyuncu opsiyonu ve takas veto hakkı içeren yeni sözleşme imzalamasının ardından geldi.2024-25 sezonunda 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayan James, %51.3 saha isabetiyle dikkat çekti. Beş triple-double performansı sergileyen yıldız oyuncu, ayrıcageride bırakarakoynayan oyuncusu oldu.Playoff'larda ise Lakers'ın Minnesota Timberwolves karşısında ilk turda elenmesine rağmen James, beş maçta 25.4 sayı ve 9 ribaund ortalaması yakaladı. Ayrıca, 40 yaşında 40+ sayı atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti vevegibi birçok efsaneyi geride bırakarak sıralamalarda yükseldi.