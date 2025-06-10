Trabzonspor ve Galatasaray takipte; Wagner Pina

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Galatasaray'ın listesinde Wagner Pina olduğu ortaya çıktı.
Transfer döneminde 2 Milyon euro'ya aldığı Malheiro'yu 9 milyon euro'ya satan Trabzonspor, sağ bek transferi için rotasını yeniden Portekiz'e kırdı. Pedro'da 1 yılda çok ciddi kâr eden bordo mavili yönetim, bu transfer başarısını aynı mevki üzerinde tekrarlamak istiyor.
Bu doğrultuda Pedro transferinde olduğu gibi gözlemci ekibinin raporuyla ilerlemeyi tercih eden yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı listesine ekledi.
GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Wagner Pina ile en ciddi ilgilenen kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu geçtiğimiz yazdan bu yana izlemeye aldı ve ocak ayında Estoril'e bir ön görüşme teklifinde bulundu. Ancak Portekiz kulübü, futbolcuyu sezonun ikinci yarısında daha da parlatmak adına şimdilik beklemeyi tercih etmişti. Bu strateji, oyuncunun değerini artırmada etkili oldu.
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 30 maça çıkan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla adından söz ettiren 1.80 boyundaki savunmacının kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Estoril'in 5 milyon euro piyasa değerindeki Pina'yı satmaya sıcak baktığı ancak ciddi bir bonservis geliri de elde etmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, Malheiro gibi hücuma önemli destek vermesiyle biliniyor. Pina'yı kulüp de doğruladı.
Transfer döneminde 2 Milyon euro'ya aldığı Malheiro'yu 9 milyon euro'ya satan Trabzonspor, sağ bek transferi için rotasını yeniden Portekiz'e kırdı. Pedro'da 1 yılda çok ciddi kâr eden bordo mavili yönetim, bu transfer başarısını aynı mevki üzerinde tekrarlamak istiyor.
Bu doğrultuda Pedro transferinde olduğu gibi gözlemci ekibinin raporuyla ilerlemeyi tercih eden yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı listesine ekledi.
GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Wagner Pina ile en ciddi ilgilenen kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu geçtiğimiz yazdan bu yana izlemeye aldı ve ocak ayında Estoril'e bir ön görüşme teklifinde bulundu. Ancak Portekiz kulübü, futbolcuyu sezonun ikinci yarısında daha da parlatmak adına şimdilik beklemeyi tercih etmişti. Bu strateji, oyuncunun değerini artırmada etkili oldu.
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 30 maça çıkan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla adından söz ettiren 1.80 boyundaki savunmacının kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Estoril'in 5 milyon euro piyasa değerindeki Pina'yı satmaya sıcak baktığı ancak ciddi bir bonservis geliri de elde etmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, Malheiro gibi hücuma önemli destek vermesiyle biliniyor. Pina'yı kulüp de doğruladı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<