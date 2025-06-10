Osayi'nin maaş beklentisi Beşiktaş'a uymadı!

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile temaslarını devam ettirirken, oyuncu cephesine beklentileri soruldu.
Fenerbahçe ile kontratı sona eren Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerden istediği rakamları Beşiktaş'tan da talep etti. 2.5 milyon Euro net maaşın yanı sıra 1 milyon Euro da imza parası isteyen Osayi cephesinin talepleri yüksek görüldü.
İNDİRİM OLURSA MASAYA OTURULACAK
Siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'yu bulan maliyetlerin 2 milyon Euro seviyesine düşmesi halinde masaya oturacak. 27 yaşındaki oyuncu, devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 39 maçta yalnızca 2 asist üretebildi.
Fenerbahçe ile kontratı sona eren Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerden istediği rakamları Beşiktaş'tan da talep etti. 2.5 milyon Euro net maaşın yanı sıra 1 milyon Euro da imza parası isteyen Osayi cephesinin talepleri yüksek görüldü.
İNDİRİM OLURSA MASAYA OTURULACAK
Siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'yu bulan maliyetlerin 2 milyon Euro seviyesine düşmesi halinde masaya oturacak. 27 yaşındaki oyuncu, devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 39 maçta yalnızca 2 asist üretebildi.
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