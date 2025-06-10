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Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
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2-2

Osayi'nin maaş beklentisi Beşiktaş'a uymadı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'den maaş talebinde indirim yapmasını istedi.

calendar 10 Haziran 2025 08:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osayi'nin maaş beklentisi Beşiktaş'a uymadı!
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Beşiktaş, Osayi-Samuel ile temaslarını devam ettirirken, oyuncu cephesine beklentileri soruldu.

Fenerbahçe ile kontratı sona eren Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerden istediği rakamları Beşiktaş'tan da talep etti. 2.5 milyon Euro net maaşın yanı sıra 1 milyon Euro da imza parası isteyen Osayi cephesinin talepleri yüksek görüldü.

İNDİRİM OLURSA MASAYA OTURULACAK

Siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'yu bulan maliyetlerin 2 milyon Euro seviyesine düşmesi halinde masaya oturacak. 27 yaşındaki oyuncu, devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 39 maçta yalnızca 2 asist üretebildi.

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