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Darius Garland ameliyat oldu, en az 4-5 ay yok

Cleveland Cavaliers'ın yıldız guardı Darius Garland, playofflarda yaşadığı sakatlık nedeniyle sol ayak baş parmağından ameliyat geçirdi.

calendar 10 Haziran 2025 10:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Darius Garland ameliyat oldu, en az 4-5 ay yok
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Cleveland Cavaliers'ın yıldız guardı Darius Garland, playofflarda yaşadığı sakatlık nedeniyle sol ayak baş parmağından ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, operasyonun Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Dr. Nicholas Strasser tarafından, takım doktoru Dr. James Rosneck ve Dr. Bob Anderson ile yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleştirildiği belirtildi.

All-Star oyun kurucu, sakatlığı nedeniyle normal sezonun son iki maçını ve playofflarda dört karşılaşmayı kaçırmıştı. Garland, Indiana Pacers'a karşı alınan 5 maçlık mağlubiyetin ardından, "Kendim gibi değildim. Rahatsız ediciydi ama kazanmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. %100 değildim, bu çok sinir bozucuydu," demişti.


Garland'ın 4 ila 5 ay arasında sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girmesi bekleniyor. Oyuncunun antrenman kampına yetişmesi hedefleniyor.

Garland, normal sezonda 20.6 sayı ve 6.7 asist ortalamalarıyla Cavaliers'ın Doğu Konferansı'nı üst sıralarda tamamlamasına katkı sağladı.


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