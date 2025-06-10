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Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, son dönemlerde yedek kalması nedeniyle kulüpten ayrılabilir.

calendar 10 Haziran 2025 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
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Beşiktaş'ın yedek kalecisi Ersin Destanoğlu kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı file bekçisi geride kalan sezon sadece 8 maçta şans bulabildi. Yedek kaleci olmak istemeyen Ersin Destanoğlu'nun, düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmenin planlarını yaptığı belli oldu.

Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Ersin kulübe bonservis kazandırarak ayrılmayı düşünüyor.

24 yaşındaki kaleci ilk olarak Avrupa'ya gitmeyi planlıyor. Ersin, siyah-beyazlı yönetimin iki sezon önce Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirmesi nedeniyle takımda kalmış ve yeni sözleşme imzalamıştı.


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