Bisikletle 65 şehri gezen çift, 81 ili tamamlamak istiyor

İzmir'de 11 yıl önce bisikletle başladıkları uzun turlar kapsamında 65 şehri gezen Adnan ve Ayşe Jülide Barım çifti, 81 ili pedal çevirerek gezmeyi hedefliyor.Çocukluğundan itibaren bisiklet kullanan 64 yaşındaki İzmirli metal ustası Adnan Barım, 2015 yılında tanıştığı bir arkadaşı aracılığıyla başladığı uzun tur sevdasına 52 yaşındaki eşi Ayşe Jülide Barım'ı da dahil ederek Türkiye'de 65 ili gezmeyi başardı.Her yıl mayıs ayında kendilerine rota çizen çift, 1,5-2 ay boyunca hem illeri geziyor hem de Anadolu insanını tanıma fırsatı buluyor.Adnan Barım, AA muhabirine, 11 yıldır Dünya Bisiklet Kulübü üyesi olduğunu, bisikleti sevdirmeyi amaçladığını söyledi.Daha önceleri bisikleti sadece şehir merkezinde kullandığını ancak 11 yıl önce arkadaşının teşvikiyle İzmir dışına gitmeye başladığını aktaran Barım, şöyle konuştu:"Bu arkadaşımın teşvikiyle önce İzmir dışına, sonra Türkiye yollarına açılmaya başladım. Metal ustasıydım, dükkanı kapatınca bisiklete gönül verdim. Eşimle ilk uzun turumuzu Trakya'dan İstanbul'a yaptık ve 23 gün sürdü. Bu turdan büyük haz alınca arkası gelmeye başladı. Her yıl mayıs ayının ilk haftası eşimle çıkıyoruz, haziran sonu bazen de temmuz ayına kadar turumuz sürüyor. Şimdiye kadar 64 il gezdik, şu anda 65. şehir Şanlıurfa'dayım. Çok harika bir duygu, bunu ancak yaşayan bilir. Türkiye'nin yollarına açıldık, müthiş bir haz. İnsanları tanıdıkça bırakamıyorsun bu bisiklet sevdasını."Eşiyle bu yıl Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı gezdiklerini dile getiren Barım, "Amacım, 81 ili tamamlamak ve sonra dünyaya açılmak, Balkanlar'ı gezmek. Tek hayalim bunları eşimle beraber yapmak. Yaşım 64 fakat çok mutluyum, çok sağlıklıyım. Herkesi bisiklete davet ediyorum. Bisiklet sağlıktır, mutluluktur, Anadolu'daki insanı tanımaktır." diye konuştu.Barım, çok güzel anılara sahip olduklarını, bunları kitaplaştırmayı istediklerini ifade etti.Adnan Barım, kendilerini Şanlıurfa'da misafir eden Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mehmet Aslan'a da misafirperverlikleri için teşekkür etti.Ayşe Jülide Barım ise küçük yaşlarda başladığı bisikletle il il gezmenin keyfini çıkardıklarını anlattı.Her yıl yaklaşık 2 ay uzun turlar düzenlediklerini, bu yıl tura Malatya'dan başladıklarını belirten Barım, "Malatya'da amcamın oğlu vardı. 32 senedir görüşememiştik, bisiklet sayesinde onunla görüştük. Malatya'dan sonra Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve şimdi Şanlıurfa'ya geldik. Buradan da Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gideceğiz. İnşallah sağ salim evimize ulaşırız. Önceleri yapabilir miyiz diye bir denedik. Oluyormuş, güzelmiş, zevkliymiş, hoşumuza gitti. Zorlukları oluyor ama güzellikleri daha çok olduğu için devam ediyoruz. Bisikletin üstüne çıktığımda kendimi özgür ve mutlu hissediyorum." dedi.