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Comolli'den Tudor ve Kolo Muani açıklaması

Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli; teknik direktör Igor Tudor ve kiralık oynayan Randal Kolo Muani için konuştu.

calendar 10 Haziran 2025 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: juventus.com
Comolli'den Tudor ve Kolo Muani açıklaması
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İtalya Ligi takımlarından Juventus'un yeni futbol direktörü Damien Comolli, teknik direktör Igor Tudor ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Damien Comolli yaptığı açıklamada "Igor ile sadece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda değil, gelecek sezon da devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Juventus'un eski futbolcularından olan Igor Tudor, İtalya ekibinin başında sahaya çıktığı 9 maçta 2.00 puan ortalaması yakaladı.


KOLO MUANI KALACAK MI?

Basın toplantısında PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani'nin durumu hakkında da konuşan Comolli, "Kulüpler Dünya Kupası'nın sonuna kadar takımda kalması için PSG ile anlaşma sağladık. Muani, gelecek sezon da Juventus'ta forma giymek istiyor." dedi.

Juventus'ta 19 maça çıkan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 


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