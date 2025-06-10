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Simmons: "Kevin Durant'in Spurs'e takası çoktan yapılmış olabilir"

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in San Antonio Spurs'e takas edilmesinin halihazırda gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.

calendar 10 Haziran 2025 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Simmons: 'Kevin Durant'in Spurs'e takası çoktan yapılmış olabilir'
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The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in San Antonio Spurs'e takas edilmesinin halihazırda gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.

The Bill Simmons Podcast'te konuşan Simmons, "Elimde kesin bilgi yok ama KD'nin Spurs'e gitmesi halihazırda tamamlanmış olabilir ve sadece duyurulmamış olabilir," şeklinde konuştu.

ClutchPoints kaynaklı açıklamasında, söz konusu takasın NBA Draft haftasında (25 Haziran'da başlıyor) duyurulabileceğini belirten Simmons, Spurs'ün hem 2. sıradaki draft hakkını koruyabileceğini hem de kadrosuna Kevin Durant'i ekleyebileceğini öne sürdü.


Simmons ayrıca, bu takasın "Giannis ihtimali"ne kıyasla daha az maliyetli olduğunu ve bu nedenle Spurs'ün Durant'e yöneldiğini düşündüğünü belirtti.

Phoenix Suns, 36–46'lık derecesi ve ilk tur playoff elenişinin ardından yeniden yapılanma sürecine girmişti. Koç Mike Budenholzer ile yolların ayrılmasının ardından, kulübün Durant'i draft öncesinde takaslaması bekleniyor.

36 yaşındaki Durant, 2024-25 sezonunda 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. 15 kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, şu anda Suns yönetimi ve iş ortağı Rich Kleiman ile birlikte potansiyel takas senaryolarını değerlendiriyor.

San Antonio'nun Durant'in oynamaya sıcak baktığı takımlar arasında yer aldığı bildiriliyor. Arizona Sports'tan John Gambadoro, Durant'in özel sohbetlerde Spurs ismini açıkça dile getirdiğini ifade etti.

Spurs, sezonu 34–48 ile tamamladı. Ancak önemli miktarda draft hakkına ve maaş boşluğuna sahip.

Toronto Raptors da ciddi adaylar arasında gösteriliyor. Ellerindeki yüksek draft hakları ve Scottie Barnes, Gradey Dick gibi genç yeteneklerle Suns'a cazip bir paket sunabilecek durumdalar.


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