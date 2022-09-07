Dünya futbolunun yeni prensleri: Haaland-Mbappe

Şampiyonlar ligi grup aşaması birinci maçların da Erling Haaland Manchester City, Kylian Mbappe ise Paris Saint Germain formasıyla bu sezonki ilk şampiyonlar ligi maçlarına çıktılar.



Gök Maviler gruptaki ilk maçında İspanya'nın güçlü takımlarından biri olan rakibi Sevilla'yı deplasmanda 4-0 ile bozguna uğratarak yoluna galibiyetle başladı. Bu maçta Erling Haaland 70 dakika sahada kalarak 2 gol kaydetti.



Aynı saatte oynanan diğer maçta PSG Juventus'u, kendi evi Parc de Princes'de Kylian Mbappe'nin attığı 2 gol ile maçın adamı seçildi ve takımının grup aşamasındaki ilk galibiyetini almasında başrol oynadı.



"YENİ EN İYİ"



Erling Haaland, Sevilla maçı ile birlikte 20. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve 70 dakikada kaydettiği 2 golle Şampiyonlar liginde 25 golle bu alanda 22 yıl ve 47 gün ile bunu başaran en genç oyuncu oldu. Bir önceki rekor sahibi kimdi dersiniz? 22 yıl ve 80 günle en yakın rakibi Kylian Mbappe.



Modern futbolun bu 2 yeni yıldız adayının uzun yıllar boyunca dünyanın en iyisi unvanına sahip olmak için rekabet edecekleri çok açık.



Şu anki rekabette atılan toplam gol açısından Kylian Mbappe 217 golle lider durumda, rakibi Erling Haaland'ın ise 145 golü bulunuyor.



"O SENE BU SENE Mİ?"



Transfere yıllardır akıl almaz paralar harcayıp Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istediğini bulamayan Manchester City taraftarları ise bu sezon için çok daha umutlu. Haaland transferiyle birlikte bu sezon Avrupanın 1.kupasına uzanabileceklerini düşüyorlar ancak takımın Teknik Direktörü Pep Guardiola taraftarlarla aynı fikirde değil. Guardiola açıklamalarında:



"Kulübümüzün bu sezon transfer ettiği bütün oyuncular bizi saha iyi bir seviyeye getirmek için buradalar, aksi takdirde bir anlamı olmazdı. Bu transfer şampiyonluğu kazanmamıza yardımcı olacak mı? Bilmiyorum. Her zaman inandım ama bu yükü sadece Erling'e yüklersek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız. Yapmamız gereken iyi oynamak ve onun gol atmasına yardımcı olmak, umarım bunu yapabiliriz."



HAALAND MI, MBAPPE Mİ?



Şu anda modern futbolun en büyük 2 yıldızı olmalarına rağmen, Messi ve Ronaldo'un ulaştığı seviyelere ulaşmaları için daha önlerinde uzun ve zorlu bir yol var.



Bu ikilinin toplam 1,588 golü ve 12 Ballon d'Or'u bulunurken, bunlar ulaşılması pek kolay istatistikler değil. Haaland mı Mbappe mi? Kimin daha iyi olacağını zaman gösterecek...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ