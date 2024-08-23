Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, 27-31 Ağustos tarihlerinde Peru'da düzenlenecek.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, başkent Lima'daki Videna Stadı ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada Türkiye'yi, Tülin Ek (kadınlar 10 bin metre yürüyüş), Rahime Yiğit (kadınlar sırıkla atlama), Cuma Özcan (erkekler 3000 metre su engelli), Yasir Kuduban (erkekler yüksek atlama) ve Ali Peker (erkekler gülle atma) temsil edecek.





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