Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., Warriors'ın şu anda "hamle yapmak için oldukça sabırsız olduğunu" söyledi.



Warriors'ın medya gününde konuşan Dunleavy Jr., Klay Thompson'ı kaybettiği ancak Kyle Anderson, De'Anthony Melton ve Buddy Hield'ı eklediği aktif bir yaz döneminin ardından yönetimin stratejisini tartıştı:



"Zaman ufkumuz ve tüm bunlar göz önüne alındığında, muhtemelen şu anda ileri düzeyde sabırsız bir takımız. Ancak sabırsızlık ile disiplinsizlik arasında ince bir çizgi var. Bu yaz gösterdiğimiz disiplin, kurduğumuz kadro ve kendi içimizde gelişme herçekten hoşuma gitti. Herkesin sürekli büyük manşetli haber arayışında olduğunu biliyorum, ancak bu takımı gerçekten beğeniyorum.



Bu, kesinlikle bir şeyler yapacağımız anlamına mı geliyor? Hayır. Geçtiğimiz yıl son takas günü civarında çok agresiftik. Çok fazla şey yapmadık. Bunlar için başka bir takıma da ihtiyacınız oluyor. Bu ligde anlaşma yapmak zor olabiliyor. Ancak çaba ve aciliyet her zaman mevcut olacak."



Takımın yaz döneminde yaptığı eklemelere rağmen, Paul George ve Lauri Markkanen gibi daha yüksek profilli oyuncular için arayışları başarısız olmuştu.



Warriors, sezonuna 23 Ekim'de Portland'da Trail Blazers'a karşı başlayacak.



