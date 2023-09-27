Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., Warriors'ın Dwight Howard'ı imzalamayı pas geçmesi üzerine konuştu.



Howard'ın Warriors'la görüşeceği haberi çıktığında, eski süperstarın Tayvan'dan NBA'e döneceği düşünülmüş olsa da, Golden State ekibi Howard'ı kadroya katmamaya karar vermişti.



Dunleavy Jr., Warriors'ın yaz dönemi ve spesifik olarak Howard hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Ligdeki menajerler kadromuzda iki kişilik boş yer olduğunu bildikleri için, bu yaz belki 40 ya da 50 kişiyi daha yakından incelemek için getirmiştik. Howard da bu değerlendirdiğimiz oyunculardan sadece bir tanesiydi. Birkaç gün içinde kimi kampa davet ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum.



Ancak genel olarak bu yaz yaptıklarımızdan memnunuz ve kimi eklememiz gerektiği konusunda seçeneklerimizi açık tutacağız."



Warriors yakın zamanda son olarak, Usman Garuba ile iki yönlü sözleşme imzalamıştı.



