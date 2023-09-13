Dubois kiralık gitmezse lisansı askıya alınacak

Galatasaray'da gözden çıkarılan Fransız futbolcunun durumu 15 Eylül'de netleşecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Dubois kiralık gitmezse lisansı askıya alınacak
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13 Eylül 2023 07:32
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan ve kural gereği birini göndermek zorunda olan Galatasaray, Leo Dubois ile yolları ayırma girişimlerinden henüz bir sonuç alamadı.

PROBLEM: 2.5 MİLYON EURO

Fransız futbolcu hem İstanbul'dan ayrılmak istememesi hem de net 2.5 milyon Euro'ya ulaşan yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulüp bulamadı.

G.SARAY, MAAŞI KARŞILAMAYA HAZIR

Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Süper Lig'den başka şansı olmayan 28 yaşındaki oyuncuya kiralık gideceği bir takım bulunursa, tıpkı geçen yıl Mbaye Diagne'de olduğu gibi ücretinin büyük bölümünü Galatasaray Kulübü karşılayacak.

GİTMEZSE ASKIYA ALINACAK

Transfer sezonunun kapanacağı 15 Eylül'e dek kulüp bulunamazsa da lisansı askıya alınacak. 

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