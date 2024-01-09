Dubois, Galatasaray'a geri mi dönecek? Çağdaş Atan açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kadroda yaptıkları rotasyonun sonucunu aldıklarını söyledi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ortaya koydukları futboldan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.Oynaması zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Çağdaş Atan, şöyle konuştu:Atan,yanıtını verdi.Çağdaş Atan,sorusunu ise şöyle yanıtladı: