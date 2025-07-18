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Draguş, Eyüpspor ile anlaştı!

Eyüpspor, Denis Draguş transferinde Trabzonspor'la anlaştı. Sabah saatlerinde Erzurum'daki kamptan ayrılan Draguş, 08.00'de İstanbul'a geçti.

calendar 18 Temmuz 2025 09:43
Fotoğraf: AA
Draguş, Eyüpspor ile anlaştı!
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Trabzonspor'un Rumen oyuncusu Denis Draguş, yeni sezon öncesi takımdan ayrılıyor. Eyüpspor, golcü futbolcunun transferi için bordo-mavili kulüple anlaşmaya vardı.

61 Saat'de yer alan habere göre; Sabah saatlerinde Erzurum'daki kamptan ayrılan Draguş, 08.00'de İstanbul'a geçti. 24 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak
Eyüpspor'un kadrosuna katacağı Denis Draguş, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İstanbul ekibinde kiralık olarak forma giyecek.


Trabzonspor'da geçen sezon sınırlı süre bulabilen Rumen futbolcu, yeni takımında daha fazla şans arayacak. Eyüpspor'un transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

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