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3-183'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-185'
20 Haziran
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4-183'

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilip Avrupa ikincisi oldu.

calendar 20 Haziran 2025 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 48-8 yenildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı takım, final müsabakasında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 48-8 kaybeden milli takım, Avrupa ikincisi oldu.


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