01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Dövüş sporlarında 22 madalya kazanan milli sporcu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kick Boks, Wushu ve Muaythai'de madalyaları süpüren Fuat Kılıçarslan, Dünya Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.

calendar 01 Aralık 2025 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dövüş sporlarında 22 madalya kazanan milli sporcu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayseri'de annesinin yönlendirmesiyle başladığı kick boks, wushu ve muaythaide ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 22 madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Fuat Kılıçaslan:


"Şu ana kadar hiç Dünya Şampiyonası'na katılmadım. 2026'daki hedefim, Dünya Şampiyonası'na katılmak ve şampiyon olmak"
 
Kick boks ve wushuda 3 Balkan ve 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Fuat Kılıçaslan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fuat Kılıçaslan, annesi Güllü Kılıçaslan'ın kötü alışkanlıklardan uzak durması için 2013'te Wushu Milli Takımı Antrenörü Nurten Kurt'a yönlendirmesiyle sporla tanıştı.

Altı yıl önce katıldığı Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda ve aynı sene mücadele ettiği Balkan Şampiyonası'nda ilk altın madalyalarını kazanan Fuat Kılıçaslan, 2022'de Avrupa Wushu Şampiyonası'nda ikincilik, 2023'te Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ise üçüncülük elde etti.


Bu yıl 13-17 Kasım tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilen Balkan Açık Wushu Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesinde yer alan Fuat Kılıçaslan, bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda aralarında 3 Balkan ve 6 Türkiye şampiyonluğunun yer aldığı toplam 22 madalya kazandı.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Sağlık Spor Kulübü sporcusu Fuat Kılıçaslan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

 

"Annem arkamda durdukça ilerledim"

 

Milli sporcu Fuat Kılıçaslan, 12 yıl önce başladığı sporda annesi ve antrenörünün desteğiyle başarılar kazandığını söyledi.

Bu seviyeye geleceğini kendisinin de tahmin etmediğini belirten 20 yaşındaki sporcu, "Annem sokakta boş gezmemem ve kötü alışkanlıklar edinmemem için beni mahallede bulunan spor salonuna yazdırdı. Annem arkamda durdukça ilerledim, Nurten hocamla beraber buralara kadar geldim. Kick boks, muaythai ve wushu olmak üzere 3 branşta yarıştım, hala yarışıyorum. 3 Balkan, 6 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm var." diye konuştu.

 
"İlk başta kendine inanacaksın"


Fuat Kılıçaslan, milli takımda yer almanın ve şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.


Antrenörüyle birlikte disiplinli ve azimle çalıştığını vurgulayan genç sporcu, "İlk başta kendine inanacaksın, güveneceksin ve sonra azmedeceksin. Bunları yaptıktan sonra gerisi geliyor. Yoğun bir antrenman sonucu bunu başardık. Pes ettiğim ve yorulduğum zamanlarda ailem olsun, antrenörüm olsun, sürekli beni destekledi, arkamda oldu. Onların sayesinde devam ettim ve buralara kadar geldim. Şu ana kadar hiç Dünya Şampiyonası'na katılmadım. 2026'daki hedefim, Dünya Şampiyonası'na katılmak ve şampiyon olmak." ifadelerini kullandı. 

"Hedefimiz kick boks ve wushuda dünya şampiyonluğu"



Milli takım antrenörü Nurten Kurt ise Fuat Kılıçaslan'ın 12 yıldır azim ve kararlılıkla çalıştığını ve her zaman kendisini gururlandırdığını söyledi.

Annesinin Fuat Kılıçaslan'ı 8 yaşında kendisine emanet ettiğini anımsatan Kurt, şunları kaydetti:

"Ailelerin çocukları spora getirmesinin amacı yüzde 90 kötü alışkanlıklardan korumak. Başardığımıza inanıyorum. Hem kötü alışkanlıklardan uzak durdu hem sporunu yaptı hem de sağlıklı bir yaşam sürdü. Şu anda da hedefinin zirvesinde çok şükür. Küçükken o disiplin ve o kararlılık yoktu, ilk başta oyun amaçlıydı. Müsabakalara girdikçe ve başarıyı tattıkça daha hırslı ve azimli olmaya başladı. 12 yıldır çok çalıştık. Hiçbir zaman pes etmedi, azimle ve kararlılıkla çalıştı. Bunların meyvesi olarak da üç branşta şampiyonluklar elde ettik. Şimdiki hedefimiz kick boks ve wushuda dünya şampiyonluğu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.