Douglas Costa'nın Samsun'a transferi iptal!

Brezilyalı yıldız Douglas Costa'nın Samsunspor'a transferi oyuncunun karar değiştirmesi sonrası iptal oldu.

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Douglas Costa'nın Samsun'a transferi iptal!
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22 Ocak 2024 08:36
Son güncelleme 22 Ocak 2024 11:53
Samsunspor'un transfer gündeminde yer alan Douglas Costa'da önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın Samsunspor'a transferi iptal oldu.

Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Costa, sağlık kontrolünden de geçti ancak daha sonra karar değiştirdi ve anlaşma iptal oldu.

Douglas Costa, Fenerbahçe-Samsunspor maçını izledikten sonra, "Sahalara tam kapasite dönmem için yaklaşık 20-25 güne ihtiyacım var. Mart'ta yüzde 100 olacağımı varsayarsak; 2 ay futbol için ülke değiştirmeyelim. Samsunspor'a hazır oyuncu lazım" dedi ve imzadan vazgeçti.

Son olarak Los Angeles Galaxy forması giyen 33 yaşındaki Costa, şu anda serbest statüde yer alıyor.

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