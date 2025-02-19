Dortmund, sakin maçın ardından son 16'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, sahasında Sporting ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, sakin maçın ardından son 16'da!
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19 Şubat 2025 22:38
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 


Mücadelenin 58. dakikasında Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy'nin kullandığı penaltıyı Sporting kalecisi Rui Silva kurtardı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Borussia Dortmund'un Emre Can ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Sporting deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sporting ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Dortmund'un son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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