UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 58. dakikasında Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy'nin kullandığı penaltıyı Sporting kalecisi Rui Silva kurtardı.
Bu sonucun ardından Sporting deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sporting ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Dortmund'un son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
😴Öylesine bir maç.
Gol beklentileri;
🟡 Dortmund: 0.13
🟢 Sporting: 0.02pic.twitter.com/tdTFAxVcA9
— Sporxtv (@sporxtv) February 19, 2025
Mücadelenin 58. dakikasında Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy'nin kullandığı penaltıyı Sporting kalecisi Rui Silva kurtardı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Borussia Dortmund'un Emre Can ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
😅Maçta penaltıdan bile gol olmuyor...pic.twitter.com/t3JxiDp8Cc
— Sporxtv (@sporxtv) February 19, 2025
Bu sonucun ardından Sporting deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sporting ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Dortmund'un son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.