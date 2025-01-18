Dolmabahçe'de süper maç: Beşiktaş-Samsunspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Ligde Kırmızı-Beyazlılar 36 puanla 3. sırada, Siyah-Beyazlılar ise 30 puanla 6. sırada yer alıyor.
Alanyaspor ve Çaykur Rizespor beraberliklerinin ardından Bodrum FK'yı mağlup ederek moral depolayan Kartal, seri yakalamak için sahada olacak. Sivasspor beraberliği sonrası Trabzonspor ve Kayserispor engellerini aşan Karadeniz ekibi ise Beşiktaş'ı yenip, Avrupa kupaları yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor.
3 futbolcu yok, 5 isim sınırda
Siyah-Beyazlı takımda 3 futbolcu, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
İkili rekabette 64. randevu
Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı,
17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Siyah-Beyazlı takım, 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.
Siyah-Beyazlılar sahasında üstün
İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Siyah-Beyazlı takım üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı.
Kara Kartal, 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı. Siyah-Beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.
Samsunspor'da tek eksik
Ligde çıktığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kırmızı-Beyazlı takım, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Takım kaptanı Zeki Yavru, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Youssef Ait Bennasser'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.
Alanyaspor ve Çaykur Rizespor beraberliklerinin ardından Bodrum FK'yı mağlup ederek moral depolayan Kartal, seri yakalamak için sahada olacak. Sivasspor beraberliği sonrası Trabzonspor ve Kayserispor engellerini aşan Karadeniz ekibi ise Beşiktaş'ı yenip, Avrupa kupaları yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor.
3 futbolcu yok, 5 isim sınırda
Siyah-Beyazlı takımda 3 futbolcu, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
İkili rekabette 64. randevu
Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı,
17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Siyah-Beyazlı takım, 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.
Siyah-Beyazlılar sahasında üstün
İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Siyah-Beyazlı takım üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı.
Kara Kartal, 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı. Siyah-Beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.
Samsunspor'da tek eksik
Ligde çıktığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kırmızı-Beyazlı takım, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Takım kaptanı Zeki Yavru, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Youssef Ait Bennasser'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.