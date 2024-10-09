Dirk Kuyt ile yollar ayrılabilir

Belçika ekibi Beerschot, teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dirk Kuyt ile yollar ayrılabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 13:33
Belçika ekibi Beerschot, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırabilir.

YÖNETİM TOPLANDI

Hollanda basınından AD'de yer alan habere göre, Belçika ekibinde yönetimin salı günü Kuyt'un geleceğini masaya yatırmak adına bir araya geldiği kaydedildi.

Belçika ekibinin başına geçen sezon geçen Kuyt, takımı 1. Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI

Kuyt yönetimindeki Beerschot, bu sezona ise oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Belçika temsilcisi, ligde 10 haftada galibiyet alamazken sadece 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

Dirk Kuyt'un Beerschot ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery