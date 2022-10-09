Dinamo Kiev maçında füze uyarısı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle 1.5 saat durdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle durduğunu duyurdu.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.



1.5 SAATLİK ARA SONRASI DEVAM ETTİLER



Yaklaşık 1.5 saatlik aranın ardından Dinamo Kiev - Rukh Lviv maçı 80. dakikadan itibaren tekrar başladı. Dinamo Kiev, 81. dakikada skoru 3-0 yaptı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.





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