Reeder Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçla ilgili, "Tansiyonun ve heyecanın yüksek olduğu maçları her futbolcu oynamak ister. Biz de böyle bir karşılaşma oynayacağız." dedi.



Belçikalı futbolcu, sezonun en önemli maçlarından birini Trabzonspor ile oynayacaklarını söyledi.



Samsunspor taraftarlarının maçı heyecanla beklediğini aktaran Dimata, "Bir çok futbolcu arkadaşımın bu tür tansiyonu yüksek maçları oynamayı sever. Tansiyonun ve heyecanın yüksek olduğu maçları her futbolcu oynamak ister. Biz de böyle bir karşılaşma oynayacağız. Ligdeki konumumuza bakacak olursak bugüne kadar takım olarak çok iyi performans sergiledik. Türkiye'nin Karadeniz bölgesini takım olarak çok iyi temsil ettiğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.



Landry Dimata, Trabzonspor taraftarlarından da destek mesajları aldıklarını vurgulayarak, "Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. İki takımın da kazanmak isteyeceği karşılaşma olacaktır. Kolay olmayacak ama her şeyden önce bu maçı izleyen herkese, güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz, çünkü ligi üçüncü sırada bitirmek için kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.