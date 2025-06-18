Fenerbahçe'de sağ kanat için birçok oyuncu yazılırken asıl hedefin Antony olduğu öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız ve kulübü Manchester United ile temasa geçildi.
Geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te iyi bir sezon geçiren Antony, geçmiş dönemlerdeki istikrarsızlığı nedeniyle pek revaçta değil. Manchester United da gelecek sezonun kadrosunda Antony'yi düşünmüyor.
KİRALIK HAMLESİ
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Fenerbahçe, İngiliz ekibine Antony'yi kiralamak istediğini iletti.
BETIS PERFORMANSI
Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.
Geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te iyi bir sezon geçiren Antony, geçmiş dönemlerdeki istikrarsızlığı nedeniyle pek revaçta değil. Manchester United da gelecek sezonun kadrosunda Antony'yi düşünmüyor.
KİRALIK HAMLESİ
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Fenerbahçe, İngiliz ekibine Antony'yi kiralamak istediğini iletti.
BETIS PERFORMANSI
Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.
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