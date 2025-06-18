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Mourinho'nun özel transfer isteği: Antony!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United forması giyen Antony'yi takımında görmek istiyor.

calendar 18 Haziran 2025 10:21
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Mourinho'nun özel transfer isteği: Antony!
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Fenerbahçe'de sağ kanat için birçok oyuncu yazılırken asıl hedefin Antony olduğu öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız ve kulübü Manchester United ile temasa geçildi.

Geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te iyi bir sezon geçiren Antony, geçmiş dönemlerdeki istikrarsızlığı nedeniyle pek revaçta değil. Manchester United da gelecek sezonun kadrosunda Antony'yi düşünmüyor.

KİRALIK HAMLESİ

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Fenerbahçe, İngiliz ekibine Antony'yi kiralamak istediğini iletti.

BETIS PERFORMANSI

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi. 


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