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Ahmet İlhan, Aliağa FK'ya transfer oldu!

TFF 2. Ligi'nin yeni ekibi Aliağa FK, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

calendar 17 Haziran 2025 22:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ahmet İlhan, Aliağa FK'ya transfer oldu!
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Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncu daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formaları giydi. A Milli Takım'da da görev yapan Ahmet ilhan Özek, Süper Lig'de 177, TFF 1'inci Lig'de 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol gönderdi.

Aliağa FK transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmişti.


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