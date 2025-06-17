Barcelona, Nico Williams'la el sıkıştı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Barcelona, önemli bir hamleyle gündeme geldi.



Katalan devi, Athletic Bilbao forması giyen İspanyol kanat oyuncusu Nico Williams ile prensip anlaşmasına vardı.



Foot Mercato'nun haberine göre taraflar, 2025 yazından 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaştı.



YILLIK 12 MİLYON EURO



Sözleşmenin resmiyet kazanmasının ardından Nico, Barcelona'dan yıllık brüt 12 milyon euro kazanacak.



SEZON PERFORMANSI



Nico Williams, geride kalan sezonda Athletic Bilbao formasıyla 45 maçta forma giyerken 11 gol, 7 asistlik katkı verdi.



