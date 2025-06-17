17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Barcelona, Nico Williams'la el sıkıştı

Barcelona, Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams ile 2031'e kadar geçerli olacak bir sözleşme için ön anlaşma sağladı.

calendar 17 Haziran 2025 15:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Nico Williams'la el sıkıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Barcelona, önemli bir hamleyle gündeme geldi.

Katalan devi, Athletic Bilbao forması giyen İspanyol kanat oyuncusu Nico Williams ile prensip anlaşmasına vardı.

Foot Mercato'nun haberine göre taraflar, 2025 yazından 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaştı.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Sözleşmenin resmiyet kazanmasının ardından Nico, Barcelona'dan yıllık brüt 12 milyon euro kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Nico Williams, geride kalan sezonda Athletic Bilbao formasıyla 45 maçta forma giyerken 11 gol, 7 asistlik katkı verdi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.