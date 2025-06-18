Beşiktaş'ta aranan kan Zubairu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Siyah beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi.
Yönetim, genç oyuncunun performansını yerinde takip etti ve teknik heyetten de onay aldı. Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
SKORER KANAT
Zubairu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Siyah beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi.
Yönetim, genç oyuncunun performansını yerinde takip etti ve teknik heyetten de onay aldı. Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
SKORER KANAT
Zubairu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
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