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Beşiktaş'ta aranan kan Zubairu!

Beşiktaş, Partizan'dan 21 yaşındaki sol kanat Ibrahim Zubairu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Genç oyuncu, geçen sezon 34 maçta 11 gol, 4 asistle öne çıktı.

calendar 18 Haziran 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 10:22
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta aranan kan Zubairu!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Siyah beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi.

Yönetim, genç oyuncunun performansını yerinde takip etti ve teknik heyetten de onay aldı. Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

SKORER KANAT

Zubairu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. 

 

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