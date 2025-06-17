PFDK'den toplu istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen ve Fenerbahçe Kulübü'nün sert tepki gösterdiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istedi.Süre isteyen kurul üyelerinin istifa metni hazırladığı öğrenildi. İstifa metninin TFF'nin resmi sitesinden yayımlanması bekleniyor.Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum köşe yazısında PFDK üyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almıştı.- Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?- Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?- "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?- "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?- En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?- Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.- Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da elinde varmış.Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.