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Süper Lig'de sezonun en iyi golü belli oldu

Süper Lig'de Osimhen'in Antalyaspor'a attığı röveşata, taraftarların oylarıyla 2024-2025 sezonunun en güzel golü seçildi.

calendar 18 Haziran 2025 10:32
Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sezonun en iyi golü belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en güzel golü belli oldu. Taraftar oylarıyla belirlenen yarışmada, Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı röveşata golü sezonun en iyisi seçildi.

Süper Lig'in resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden düzenlenen oylamada futbolseverler oylarını kullandı. Finalde, Osimhen'in sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a attığı etkileyici röveşata golü ile Kaan Ayhan'ın Göztepe deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği gol karşı karşıya geldi.

Oylama sürecinde toplam 169 bin taraftar oy kullandı. Finale kalan iki gol arasında yarış son ana kadar başa baş geçti. Ancak oyların çoğunluğunu alan Osimhen'in röveşatası, 2024-2025 Süper Lig sezonunun en güzel golü unvanını kazandı. 




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