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Beşiktaş için Avrupa'da kura zamanı

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli olacak.

calendar 18 Haziran 2025 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş için Avrupa'da kura zamanı
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Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

* Lugano (İsviçre)

* Braga (Portekiz)

* Anderlecht (Belçika)

* Midtjylland (Danimarka)

* Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi

* Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan) eşleşmesinin galibi

* Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi

* Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.


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