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Silivrispor'da Serdal Şahin dönemi başladı

TFF 3. Ligi'nde mücadele eden Silivrispor'un yeni başkanı Serdal Şahin oldu.

calendar 17 Haziran 2025 22:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Silivrispor'da Serdal Şahin dönemi başladı
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TFF 3'üncü Lig ekibi Silivrispor'da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Önceki dönem Kulüp Başkanı Nuri Çolakoglu, görevini Serdal Şahin'e devretti.

Kulüp binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan, önceki dönem kulüp başkanı Nuri Çolakoğlu, "Silivrispor ve Silivri Camiasına hayırlı olsun. Yeni seçilen başkanımızı ve yönetici arkadaşları tebrik ederiz. Allah kolaylıklar versin. Ben Silivrispor sevdalısı olarak her zaman yanlarında olacağım" dedi.

ŞAHİN: "BAŞKANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"


Silivrispor Kulüp Başkanı Serdal Şahin ise,''Nuri Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kulübe geldik gerçekten, burada her şey çok güzel. Komşu ilçemiz Çorluspor'da kongre için aday yok, seçim yapamadı. Bu kadar güzel bu kulübe gönlünü vermiş. Her şey Silivrispor için kimse kendisi için bir şey yapmıyor. Kazanan ve kaybedenler hep birlikte olacağız. Çünkü Silivri'de yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.


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