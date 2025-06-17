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Kenan Yıldız, yeni transfer değeriyle Türk futbol tarihine geçti!

Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız, yeni transfer değeriyle birlikte Türk futbol tarihine geçti.

calendar 17 Haziran 2025 15:27
Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız, yeni transfer değeriyle Türk futbol tarihine geçti!
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak Türk futbol tarihine geçti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Transfermarkt'ın Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde Kenan'ın değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltildi. Bu artışla birlikte Kenan Yıldız, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu oldu.

Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

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Kenan'ın 50 milyon Euro'luk piyasa değeri, bugüne dek Türk futbol tarihinde görülmemiş bir rakam olarak kayıtlara geçti. Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Arda Turan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü yer alıyordu. 


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