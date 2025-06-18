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Fabinho için karar Solskjaer'de!

Beşiktaş, Al Ittihad'dan ayrılmak isteyen Fabinho için devrede. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Solskjaer'in vereceği son karara bağlı.

calendar 18 Haziran 2025 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 10:08
Fotoğraf: Imago
Fabinho için karar Solskjaer'de!
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Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

Al Ittihad'dan ayrılmayı planlayan Brezilyalı ön libero Fabinho'nun transferi için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kararına odaklanıldı.

İLK ADIM ATILDI

2023 yılında Liverpool'dan 46.7 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, ayrılığa hazırlanıyor. 31 yaşındaki ön liberonun yeni adresi Süper Lig olabilir.


Piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde olan Fabinho'nun transferi için Beşiktaş Yönetimi, Norveçli teknik adam Solskjaer'in onayını bekliyor.

"SCOUT EKİBİ BAKSIN"

Solskjaer'in ilk değerlendirmesinin olumlu olduğu, ancak scout ekibinin son durum raporunu görmek istediği belirtildi.

Teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumu ve maç kondisyonuyla ilgili detaylı analiz istediği öğrenildi. Eğer rapor olumlu çıkarsa, Beşiktaş Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlayacak.

Siyah-beyazlıların, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Fabinho için 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödemeyi planladığı ifade ediliyor. 


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