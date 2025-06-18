17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
0-0
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
3-1
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
0-021'

Sultanlar, İstanbul etabına başlıyor

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında İstanbul'da sahne alacak.

calendar 18 Haziran 2025 00:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sultanlar, İstanbul etabına başlıyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alıyor.

İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

Millilerimizin ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:


Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)




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