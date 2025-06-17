Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yöneticiye tepki: 'Holiganizm!'

Hakemlerin kararları hakkında açıklamalarda bulunan Arseven:

TBF'nin hakem skandallarına son vermesi gerektiğini belirten Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven: "Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz."



"SERTAÇ KOMSUOĞLU HOLİGANİZM TARAFINDA"

Tribünlerde yaşanmaması gereken olaylar yaşandığını anlatan Arseven, "Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı. Yöneticiler destek olmak yerine karşı gelmeli. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrüne, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepki aldık, hakaretler yaşadık. Şahsım ve yönetici arkadaşlar adına Fenerbahçe'den özür bekliyoruz. Yaşananları gördük. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde nahoş olaylar yaşamayız." ifadelerini kullandı.





Adalet istediğini belirten Özkan Arseven : "Hakem kararları böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli olan her maçta Beşiktaş kazanmayı bilecektir. Buna inanıyoruz." dedi.





Şampiyon olmak istediklerini ifade eden Arseven:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'ya 94-76'lık skorla mağlup oldu.Maçın sonrasında Beşiktaş Kulübü Yönetici Özkan Arseven, maçın geneli hakkında sert açıklamalarda bulundu.