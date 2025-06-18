Galatasaray'da Morata için sürpriz iddia!

İtalya Serie A'da daha önce Juventus ve Milan formaları giyen Alvaro Morata için ortaya tekrar İtalya iddiası ortaya atıldı.



Galatasaray ile 2026 Ocak ayına kadar kontratı bulunan Alvaro Morata'nın, şampiyonluk kutlamaları sırasında Mauro Icardi ile yaşadığı tartışmanın ardından takımdan ayrıldığı iddia edilmişti. İspanyol golcünün tüm kişisel eşyalarını ülkesine gönderdiği belirtilmişti.



YENİ DURAK LAZİO OLABİLİR

Milan oyuncusu olmasına rağmen geleceği hala belirsizliğini koruyan Morata için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.Tecrübeli forvetin, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma şansı bulabileceği bir takım arayışında olduğu, bu doğrultuda Lazio'ya transferinin güçlü bir ihtimal olduğu öne sürüldü.Bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maçta boy gösteren İspanyol golcü, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.