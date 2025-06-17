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Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United büyük bir bütçe hazırlıyor.

calendar 17 Haziran 2025 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 21:46
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu!
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İngiltere Premier League'e geri dönen Leeds United, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gündemine aldı.

TEAMtalk'ın haberine göre; Leeds, geçtiğimiz sezon Championship'te 100 puan toplayarak şampiyon oldu ve Premier League biletini kaptı. Yeni sezonda kümede kalıcı olmayı hedefleyen İngiliz kulübü, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken isimlerle temas halinde.

"18 MİLYON STERLIN" İDDİASI!


Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un da peşinde. Haberde, 19 yaşındaki Türk forvetin uzun süredir Leeds tarafından izlendiği belirtilirken, transfer için yaklaşık 18 milyon sterlinlik bir bedelin yeterli olabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta son dönemde gözden düşen ve geçtiğimiz aylarda FC Utrecht'e kiralanması gündeme gelen genç yıldız, İngiliz ekibinin yatırım yapmayı planladığı gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor. Teknik direktör Farke'nin, tecrübeli isimlerin yanına genç ve potansiyelli futbolcuları monte ederek uzun vadeli bir yapı kurmak istediği de vurgulandı.

Leeds United'ın Kılıçsoy için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

 

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