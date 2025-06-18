Fenerbahçe'de futbolda yönetim yapısı değişiyor. Futbol yapılanmasından sorumlu olan Acun Ilıcalı'nın görevini bırakmasının ardından teknik direktör José Mourinho, artık kulüp başkanı Ali Koç'a doğrudan bağlı olarak görev yapacak.
Başkan Koç ile Portekizli çalıştırıcının, futbol operasyonları konusunda birebir ve uyum içinde çalışacakları ifade ediliyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası, ekibin kalan isimleri Okan Özkan ve göreve yeni katılan Devin Özek, hem Mourinho'ya hem de başkana saha dışı süreçlerde destek verecek.
Böylece Ali Koç, hem kulübün mali ve idari işleri hem de futbol yapılanmasında en yetkili isim konumuna gelecek.
Başkan Koç ile Portekizli çalıştırıcının, futbol operasyonları konusunda birebir ve uyum içinde çalışacakları ifade ediliyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası, ekibin kalan isimleri Okan Özkan ve göreve yeni katılan Devin Özek, hem Mourinho'ya hem de başkana saha dışı süreçlerde destek verecek.
Böylece Ali Koç, hem kulübün mali ve idari işleri hem de futbol yapılanmasında en yetkili isim konumuna gelecek.
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