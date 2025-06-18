Perilerin EuroBasket macerası başlıyor!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 18-29 Haziran tarihleri arasında oynanacak.Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak.Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek.Maçlarını Pire'de oynayacak milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.İlk maçını 18 Haziran saat 17:30'da Fransa ile yapacak Periler, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak.Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasını, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu18 HAZİRAN ÇARŞAMBA17:30 | TÜRKİYE - FRANSA19 HAZİRAN PERŞEMBE17:30 | İSVİÇRE - TÜRKİYE21 HAZİRAN CUMARTESİ20:30 | YUNANİSTAN - TÜRKİYEŞampiyona boyunca Pire'de A Grubu, Bologna'da B Grubu, Brno'da C Grubu ve Hamburg'da D Grubu maçları oynanacak.Gruplar şöyle:Yunanistan,Fransa, İsviçre: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya: Belçika, Çekya, Karadağ, PortekizBüyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları, 18-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da yapılacak.Şampiyonada final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan ekipler, son 4'e kalacak. Çeyrek finalin kaybedenleri ise klasman maçı yapacak.Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.Sovyetler Birliği, daha önce 39 defa düzenlenen şampiyonada 21 kez altın madalya kazandı.İspanya 4, Rusya 3, Fransa ve Sırbistan ikişer; Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Ukrayna ve Belçika ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.Turnuvanın son şampiyonu Belçika, ünvanını korumaya çalışacak.Son 8 organizasyonun 6'sında Final oynayan Fransa ise bu sefer şampiyonluk özlemini bitirmeye çalışacak.2009'daki organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Fransa; 2013, 2015, 2017, 2019, 2021'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak ikinci sırada kaldı.Fransa, 2011 ve 2023'te ise üçüncü sırada yer aldı.Turnuvanın son finalisti İspanya da favorilerden biri olarak organizasyona katılacak.A Milli Kadın Basketbol Takımımız, üst üste 11. defa Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.İlk kez 2005'teki şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı bu organizasyonu 8. sırada tamamladı.Ay-yıldızlılar, 2007 ve 2009'da 9'uncu, 2011'de ikinci, 2013'te üçüncü, 2015 ve 2017'de 5'inci oldu.Türkiye, 2019, 2021 ve 2023'teki son üç şampiyonada ise gruptan çıkamadı.Milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti.A Milli Takım, Polonya'da düzenlenen 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale kadar geldi. Finalde Rusya ile karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrıldı ve gümüş madalyayla yetindi.Milli takım, çıkışını 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya 57-49 kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı 92-71 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.Ay-yıldızlı ekip, son üç şampiyonada beklentilerin çok uzağında kaldı.Letonya ile Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019'daki şampiyonada İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden milliler, bir galibiyet aldığı grubu sonuncu tamamlayarak elendi.Türkiye, 2021'de Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Belçika, Bosna Hersek ile Slovenya'nın olduğu grupta galibiyet alamadı ve tarihinin en kötü şampiyonasını yaşadı.Milli takım, Slovenya ve İsrail'in ev sahipliği yaptığı 2023'teki turnuvada ise Macaristan, Sırbistan ve Slovakya ile mücadele etti. Grubunu bir galibiyetle bitiren Türkiye, son sırada kalarak turnuvaya veda etti.A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 446 resmi maç oynadı.Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında geride kalan 446 müsabakanın 263'ünü kazandı, 183'ünden yenilgiyle ayrıldı.